Principio d’incendio e servizi interrotti

I servizi non sono ancora stati ripristinati e, per il momento, restano nelle sedi individuate dall’azienda in via provvisoria. Ricordiamo anche sono stati danneggiati a causa di un principio di incendio i locali del Cup dell’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio. A comunicarlo era stata l’Asl Toscana Centro attraverso una nota. Sono ancora da definire, da quanto abbiamo appreso, le cause del rogo. I servizi di anagrafe sanitaria e del cambio medico sono stati riorganizzati all’ospedale degli Infermi e il distretto territoriale di San Miniato Basso. Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda i prelievi ematici. L’area tecnica della zona empolese si è già attivata per ripristinare, quanto prima, le condizioni di idoneità igienico sanitaria dei locali danneggiati e la messa in sicurezza degli ambienti.