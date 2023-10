Primo soccorso. Lezioni gratuite

EMPOLI

Torna nella sede delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, in via XX settembre 17, il corso gratuito di primo soccorso, aperto a tutti i cittadini che hanno compiuto 16 anni. Le lezioni, che prenderanno il via lunedì prossimo alle 21, si articoleranno in nove incontri serali, ogni lunedì e mercoledì fino al 22 novembre. Durante il corso, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze cruciali, come l’uso del defibrillatore semiautomatico (Dae), la procedura di disostruzione pediatrica e per adulti e le prime manovre di soccorso da eseguire in caso di arresto cardiorespiratorio.

Situazioni di questo genere possono verificarsi quotidianamente e, dopo aver seguito il corso di primo soccorso, i partecipanti saranno in grado di affrontarle con consapevolezza. Al termine del ciclo di lezioni, verrà rilasciato un attestato di soccorritore di livello base.

"L’obiettivo – spiega la presidente Eleonora Gallerini - è rendere i partecipanti consapevoli e capaci di reagire prontamente in caso di arresto cardiorespiratorio o altre situazioni di emergenza". Per le iscrizioni contattare la sede delle Pubbliche Assistenze di Empoli al numero di telefono 0571 9806 o all’indirizzo email info@anpas.empoli.fi.it.