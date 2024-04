Primo maggio di tutti. Dalla scampagnata agli eventi culturali. Tante le opportunità

Sole o pioggia, gite fuori porta di una giornata andando per musei o bellezze della natura tutte da godere. Dal teatro all’aria aperta ai pic nic, dalle escursioni alle sagre di paese, per chi fa ponte e per chi invece resterà nei paraggi anche domani, sono diversi gli appuntamenti proposti nell’Empolese Valdelsa. Cominciamo dalle esposizioni temporanee che si potranno visitare in occasione di queste festività di primavera; da segnalare la mostra documentale "Ernest Pignon-Ernest-Certaldo 1980" a Palazzo Pretorio nel borgo boccaccesco aperta dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. E ancora, "Empoli 1424. Masolino e gli albori del Rinascimento" al museo della Collegiata di Sant’Andrea e alla Chiesa di Santo Stefano, con ingresso dalle 10 alle 18.

Domani sera l’appuntamento è con la cucina casalinga a Montespertoli: c’è la 32sima edizione della storica sagra del cinghiale al parco urbano, organizzata dalla squadra cinghialai "Canard-Fiorentina". Empoli ospita invece l’undicesima edizione della sagra del carciofo, evento plastic free con apertura stand dalle 19.

Qualche spunto per smaltire le calorie? I sentieri che non chiudono mai. Scarpette allacciate e zaino in spalla, il territorio è disseminato di percorsi escursionistici, che si snodano tra colline, vigneti e oliveti. Tra i più facili quelli sul Montalbano (Capraia- Castellina-Limite), ma anche i quasi tre chilometri tra Vinci e Poggio Marradino o la camminata che tocca il Podere Zollaio e il Rio Morticini. Nel Padule di Fucecchio c’è l’itinerario naturalistico Le Morette: in meno di due ore si arriva a destinazione con possibilità di osservazione degli uccelli. Appena fuori dalle imponenti mura trecentesche di Certaldo, c’è il percorso del Parco di Canonica. E poi la Via di Castiglioni a Montespertoli, che può essere percorso a piedi o in bicicletta ed è attrezzata come un vero e proprio museo all’aria aperta, con pannelli e schede informative nei punti panoramici e nei luoghi più significativi.

Meteo permettendo è un primo maggio open air anche quello proposto dalla pro loco di Cerreto Guidi con "Open Week". In programma la passeggiata "Dalla Villa Medicea e il Borgo al Colle di San Zio", evento gratuito con partenza alle 9ù.30 per la visita agli ambienti della villa. Alle 11 si prosegue con un giro al Presepe all’Uncinetto, per poi immergersi lungo il percorso "Cerreto in Giro" toccando i punti salienti del borgo. Sul Colle di San Zio la contrada Porta Fiorentina organizzerà un pic nic con vista panoramica. Format simile a Castelfiorentino con "Camminando, raccontando", una camminata nei luoghi simbolo per la storia di Castelnuovo D’Elsa. Il ritrovo è alle 8 al Circolo Arci, l’itinerario condurrà i partecipanti a "Cammercoli" (dove perse la vita un cittadino della frazione durante un bombardamento nell’ultima guerra) con lettura teatrale a cura del teatro Gat. Proseguendo, sosta al Lago Broccolino con pausa colazione e spettacolo all’aperto ("Un lavoro particolare") interpretato dagli attori della compagnia, cui seguirà una seconda sosta all’ex albereta, con le canzoni del primo maggio. Al rientro, tutti a tavola.

Ylenia Cecchetti