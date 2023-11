Primarie Pd. Il debutto di Daniele Vanni

Motori a pieno ritmo per la campagna per le primarie del Pd. Domenica scorsa di fronte alla sede dell’unione comunale, è stato inaugurato il comitato Noi per il futuro di Vinci, a sostegno della candidatura a sindaco di Daniele Vanni. Di fronte a più di 150 persone, il responsabile della comunicazione, Giulio Vezzosi, ha introdotto i due coordinatori del comitato, Francesco Redditi e Cristina Bortolai, i quali, dopo un breve intervento, hanno lasciato la parola a Vanni.

Rimarcando lo strettissimo legame col territorio di Vinci, l’aspirante candidato sindaco ha parlato dei valori che sono alla base del comitato appena costituito, spiega una nota: la voglia di fare squadra, di coinvolgere i cittadini, di rappresentare tutte le frazioni, e di investire soprattutto nei giovani. La parte più consistente dell’intervento si è basata sull’illustrazione di una serie di temi che Vanni ha intenzione di inserire tra le priorità del proprio programma: prima di tutto le politiche educative, un ulteriore investimento per fornire maggiori opportunità di lavoro nel turismo; l’impulso alla transizione ecologica e alla costituzione delle comunità energetiche; la valorizzazione del Montalbano. Domani alle 21.15 alla Casa del Popolo di Spicchio saranno organizzati 5 tavoli tematici. Sono in programma, inoltre, due cene di autofinanziamento: la prima venerdì 24 alla Casa del Popolo di Spicchio), la seconda sarà il primo dicembre, o alla Casa del Popolo di Apparita.