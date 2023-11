Primarie Pd, al via il confronto. Iallorenzi e le sue idee per Vinci . Vanni ’gioca’ sui tavoli tematici

Il giorno della sfida politico ancora non è stato deciso, ma i duellanti si stanno preparando con grande impegno. E’ ufficialmente partita la campagna elettorale per le primarie del Partito democratico nel comune di Vinci che vede ai lati opposti l’attuale vice sindaco e assessore alla Cultura, Sara Iallorenzi, e il segretario Pd (che si è auto sospeso dalla carica durante il periodo delle primarie) Daniele Vanni. Se quest’ultimo ha già fatto qualche uscita pubblica – l’ultima è stata una cena alla Casa del Popolo di Spicchio venerdì scorso – l’altra presenterà la sua candidatura a sindaco giovedì alle 21 alla casa del Popolo di Sovigliana.

Iallorenzi esporrà le principali linee programmatiche per Vinci e raccoglierà anche spunti e suggestioni che arriveranno dai partecipanti. "In questi anni ho sempre cercato il confronto con i cittadini, grazie anche alle mie deleghe ho acquisito competenze diverse, sviluppando esperienza – spiega la vice sindaco –. Candidarmi alle primarie è stata una scelta ponderata, sollecitata dalle tante persone che mi hanno conosciuto e visto operare, riconoscendomi una candidatura naturale".

Anche Vanni sta ricevendo ampio credito dai suoi sostenitori. Erano oltre 150 le persone presenti alla prima cena di finanziamento per la sua candidatura a sindaco nei locali di Spicchio. Molti gli apprezzamenti e le dichiarazioni di stima in una sala gremita di persone di tutte le età. Vanni ha ringraziato il comitato per l’ottimo lavoro fatto nelle prime iniziative e ha sottolineato l’importanza della numerosa partecipazione all’iniziativa dei tavoli tematici per la stesura del programma di qualche giorno prima.

Durante la serata, dove i volontari della Casa del Popolo di Spicchio hanno curato la cena e l’accoglienza dei commensali, non sono mancati gli interventi e soprattutto non è mancato un minuto di rumore, in vista del 25 novembre, in onore di Giulia Cecchettin, di Klodiana Vefa e di tutte le altre vittime di femminicidio. Un momento molto toccante, estremamente sentito, che è stato accolto con grande rispetto ed emozione da parte di tutti i presenti. Venerdì 1 dicembre alla Casa del popolo di Apparita è prevista una nuova cena di finaziamento, mentre i primi appuntamenti per la presentazione del programma saranno lunedì 4 dicembre alle 21.15 alla Casa del Popolo di Vinci e lunedì 11 dicembre alle 21.15

alla Casa del Popolo di Sovigliana.