Presidenza dell’Unione. Il M5S spara a zero. FdI ’accetta’ con riserva

Se le prove di intesa di campo largo dovessero essere quelle che si vedono a Empoli, verrebbe da dire che l’obiettivo è veramente molto lontano dall’essere raggiunto. Più un miraggio che un obiettivo possibile. Mentre a livello regionale si studiano possibili alleanze in vista delle elezioni regionali, il Movimento 5 Stelle non le manda a dire al Pd dell’Empolese Valdelsa. Oggetto dell’ultima presa di posizione duramente critica del comportamento dei Dem è stata l’elezione di Samanta Setteducati, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Gambassi Terme dove siede sui banchi dell’opposizione, a presidente del consiglio dell’Unione dei Comuni. "Un episodio di prepotenza – scrivono dal M5S – da parte del partito dominante nel territorio. L’evento riguarda la votazione del presidente del Consiglio dell’Unione, una carica che, nel rispetto delle minoranze, dovrebbe essere assegnata alle forze di opposizione. Sebbene apparentemente questa pratica sia stata rispettata, in realtà la “minoranza” scelta è risultata essere quella sostenuta dal Pd. Fin dall’inizio – scrivono ancora i grillini – è stato evidente l’intento di insediare la consigliera Setteducati come presidente del consiglio dell’Unione, con la maggioranza che ha espresso la propria dichiarazione di voto a suo favore. Le proposte di votazione dell’opposizione (i consiglieri Di Stefano e Maccari) sono state respinte, permettendo alla sola consigliera Pd tra le fila dell’opposizione di ottenere il seggio più alto del Consiglio. Sebbene non vi sia un obbligo di legge a conferire la carica di presidente del Consiglio alla minoranza, è una buona pratica, che però è stata ripetutamente disattesa dal Pd, culminando nell’episodio in questione che rappresenta un picco di arroganza politica".

Di tenore diverso il commento del gruppo FdI-Centrodestra per l’Empolese-Valdelsa che, in una nota, "si congratula con la capogruppo Pd del comune di Gambassi Terme Samanta Setteducati per la sua elezione alla carica di presidente dell’Unione dei comuni, avvenuta alla terza votazione con il sostegno dei gruppi di centrosinistra, l’astensione del gruppo di FdI che alle prime due votazioni aveva sostenuto come candidato di bandiera il consigliere comunale di Empoli Danilo Di Stefano". "Il gruppo FdI – prosegue la nota – nel prendere atto delle dichiarazioni fatte dalla presidente Setteducati al momento del suo insediamento tese a sostenere l’impegno di tutte le forze politiche per il raggiungimento del bene comune, auspica che la scelta fatta dal centrosinistra sia ricaduta sua una donna che si dimostri equilibrata.Qualità necessarie in un ruolo di garanzia per tutelare i diritti di maggioranza e opposizione nell’interesse di tutti i cittadini dell’Unione".