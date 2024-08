Presidente Consiglio dell’Unione Setteducati eletta all’unanimità

EMPOLESE VALDELSA

Samanta SetteducatI è stata eletta all’unanimità presidente del consiglio dell’Unione dei Comuni. L’elezione è avvenuta nel corso del Consiglio che si è svolto il 30 luglio. Già assessora nella giunta di Paolo Campinoti a Gambassi Terme, Setteducati è attualmente il capogruppo del Pd nel consiglio comunale del comune termale. "È con grande onore e profondo senso di responsabilità che accetto la nomina a presidente del consiglio dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa – ha commentato Samanta Setteducati – Ringraziato l’assemblea per la fiducia e il sostegno riposto in me. Questo incarico rappresenta non solo un privilegio, ma anche un impegno a lavorare instancabilmente per il benessere di tutti i Comuni. Mi impegno a promuovere la collaborazione e il dialogo tra tutti i Comuni membri, per garantire che le nostre decisioni siano sempre orientate al bene comune. Sono entusiasta di iniziare questo percorso insieme a loro". E’ la seconda volta, dopo la nomina di Francesca Villani, che una donna è presidente dell’Unione dei Comuni. Nel corso dell’assemblea, c’è stata anche la comunicazione delle deleghe già assegnate ai sindaci in seno alla giunta dell’Unione ed è stata anche l’occasione per il presidente Alessio Mugnaini di ricordare che il lavoro dell’Unione sarà orientato a garantire un livello di servizi più alti e più omogeni tra tutti i territori. Nel corso della seduta sono stati designati i gruppi consiliari e i rispettivi capigruppo: il gruppo Centrosinistra per l’Empolese Valdelsa – Pd con capogruppo Giorgio Benassi, Civica Gambassi Terme con capogruppo Letizia Tinti, Movimento 5S con capogruppo Fabrizio Macchi e il gruppo FdI – Centrodestra per l’Empolese Valdelsa con capogruppo Leonardo Rossi.