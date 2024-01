Presepi viventi nei borghi

Ultimi giorni di magia con i presepi. A Cerreto Guidi, subito dopo la Santa Messa nella Pieve di San Leonardo, è previsto alle 16 di domani il Presepe vivente con l’arrivo dei Re Magi. Stesso format, a chiusura del calendario natalizio, è quello di domenica 7 con "La Magia dei Magi in Castello", a Capraia Fiorentina. Dalle 16 nel suggestivo borgo, in piazza Pucci, si potrà assistere al presepe vivente e alla rievocazione dell’arrivo dei Magi. I vicoli medievali si animeranno con figuranti a tema per un emozionante viaggio indietro nel tempo. Quest’anno a sorpresa, uno spunto innovativo legato agli 800 anni dal primo presepe realizzato da San Francesco. Ma il clima di festa si fa sentire già stasera a Vinci con la Befana di Faltognano. A 10 anni dalla prima edizione torna anche nel 2024 la ’Befanata dei Poeti’, una cena spettacolo accompagnata da canti in ottava rima improvvisata, per un evento espressione della tradizione e della cultura popolare del Montalbano. Al Circolo di Faltognano, due poeti già noti degli improvvisi toscani - Fabrizio Ganugi e Gabriele Ara - daranno voce ai temi e ai personaggi che hanno caratterizzato il 2023. Accanto a loro, le befanate cartellonate, ovvero strofe e rime illustrate su cartelloni. L’iniziativa è curata dalla Pro Loco Vinci, tutti a tavola alle 20 su prenotazione.