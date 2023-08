Presentazione Domande per il "Pacchetto Scuola" a Vinci, Tutte le Info

Al via le domande per il "Pacchetto scuola", l’incentivo economico destinato a studenti che sono iscritti a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o ad un percorso di istruzione e formazione professionale. Una misura di sostegno per le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri, altro materiale didattico e servizi scolastici). Le domande al bando per i cittadini di Vinci possono essere presentate da domani fino al 22 settembre, solo online attraverso il portale dei servizi a domanda individuale. Sono necessarie le credenziali Spid o la Carta di identità elettronica con pin.

Possono fare domanda studenti residenti nel comune di Vinci di età non superiore a 20 anni appartenenti a famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro. I richiedenti sono tenuti alla conservazione della documentazione delle spese sostenute (libri, materiale didattico, abbonamenti autobus o treno, ecc.) da esibire in sede di controllo ex post.

Sarà stilata una graduatoria che verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale.