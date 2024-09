Presentato il Premio Boccaccio : "Decisivo interprete della realtà"

Manca ormai solo una manciata di giorni e finalmente i protagonisti del Premio Boccaccio saranno sul palcoscenico del cinema teatro di Certaldo per incontrare il pubblico dei lettori e dei loro ammiratori. La cerimonia di consegna del premio avverrà il 14 settembre a partire dalle 18, come è stato ricordato nel corso della presentazione ufficiale che si è svolta ieri a Firenze. Per la quarantatreesima edizione del premio letterario Giovanni Boccaccio, che ricordiamo è organizzato dall’omonima associazione con il contributo del Comune di Certaldo e della Regione Toscana in collaborazione con Federighi Editori e il Centro Culturale “Ichneutai. Cercatori di tracce”, sono stati premiati lo scrittore Corrado Augias, l’attivista di origini iraniane Pegah Moshir Pour, lo scrittore Giuseppe Montesano assieme all’attore e regista teatrale Toni Servillo.

La giuria, presieduta da Walter Veltroni e composta da Antonella Cilento, Roberto De Ponti, Marta Morazzoni, Paolo Ermini e dalla nostra direttrice Agnese Pini assieme a Simona Dei, presidente dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, ha scelto tre autori che in modi diversi hanno raccontato fatti e avvenimenti cercando di approfondirne senso e significato con diversi registri espressivi. Il premio dal 1982 ha sempre fermato la sua attenzione sul giornalismo e la letteratura d’eccellenza e si è affermato nel tempo per la capacità di proporre al pubblico opere e autori che interpretano temi di attualità e cultura e offrono spunti per leggere il presente da un punto di vista che va oltre la cronaca. Anche in questa edizione vengono valorizzati i temi della riflessione, della ricerca e di un diverso modo di guardare la realtà.

"Un esempio – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani – di come l’idea di Toscana diffusa non riguardi solo la valorizzazione di quanto la regione ha da offrire in materia di cultura, arte e paesaggio, ma trovi il suo senso moderno e dinamico nella capacità di ambientare in un borgo storico iniziative e argomenti che parlano di contemporaneità e futuro, affrontando temi di pressante interesse e coinvolgendo persone in grado di trattarli con spirito innovativo e non convenzionale".

"Quest’anno – ha dichiarato poi la presidente dell’associazione promotrice, Simona Dei – il premio non è solo una celebrazione della grande letteratura e del giornalismo d’eccellenza, ma anche un’occasione per riflettere sul tema della speranza, un filo conduttore che lega le opere e le vite dei nostri premiati. La cultura è un ponte tra passato e futuro, e questo evento rappresenta un dialogo continuo tra generazioni e idee diverse". "Troppo spesso si tende a guardare alla cultura come qualcosa di accessorio rispetto al quotidiano – ha detto il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli –. Per questo credo sia fondamentale promuovere occasioni che ci mettano davanti agli occhi come il sapere e l’approfondimento siano un’occasione di sviluppo personale e di comunità. Il Premio letterario Giovanni Boccaccio, e con esso la Fiera del libro Fiammetta, è sicuramente una di queste".

"La Regione Toscana – ha concluso il consigliere regionale Enrico Sostegni – conferma il suo impegno nel sostenere una iniziativa che vive anche della memoria di Sergio Zavoli, più volte presidente della giuria. L’importanza dei temi che animano questo appuntamento, da quello della pace alle nuove sfide imposte dai cambiamenti climatici, sono la testimonianza del rilievo assunto dal premio, affiancato dalla rassegna “Boccaccio Giovani” che offre un’importante opportunità di confronto a chi per la prima volta si avvicina e si misura con il mestiere del racconto e della cronaca".

Al premio letterario si affianca la seconda edizione della Fiera del Libro Fiammetta, che si svolgerà domenica 15 settembre a Palazzo Pretorio in Certaldo Alto, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire nuove pubblicazioni, partecipare a laboratori creativi e incontrare autori ed editori. Tutti gli eventi del Premio Letterario Giovanni Boccaccio sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Per partecipare alla cerimonia di premiazione di sabato 14 settembre è necessario prenotare inviando una e-mail all’indirizzo [email protected]. Per chi non potrà essere presente, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale del premio, www.premioletterarioboccaccio.it.