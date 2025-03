"Premio Pozzale", Francesca Cecchi è la nuova presidente

Empoli, 25 marzo 2025 - Francesca Cecchi è la nuova presidente del “Premio Pozzale - Luigi Russo”, con Paolo Pianigiani, Diana Bonfanti e Matteo Maltinti a completare il lotto dei quattro membri incaricati dal Comune di Empoli nel nuovo direttivo. E' l'esito delle elezioni tenutesi a seguito delle dimissioni di Matteo Bensi, ex-presidente del comitato organizzatore ed attuale assessore alla Cultura. La nuova presidente è una docente di italiano che insegna al Virgilio da quattordici anni. In passato è stata insegnante nelle scuole secondarie di primo grado a Empoli, Limite sull'Arno, Certaldo e Cerreto Guidi. Dal 2011 è referente della sede empolese di ADI-SD (Associazione degli italianisti – sezione didattica). “Sono onorata dell'incarico – ha detto la diretta interessata - e sono sicura che insieme lavoreremo con entusiasmo all'organizzazione del premio letterario della nostra città, storico e assolutamente vivo". Oltre ai nominati dal Comune, il rinnovato direttivo è composto da Maria Rita Cestari, Rosa Bonadonna, Elisa Mariani, Elizabeth Ann Butler, Carla Benedetti, Marco Anguillesi, Federica Sansoni, Don Vincenzo Russo, Danilo Di Stefano e Mariangela Giusti. “Un evento che ormai ha fatto la storia della nostra comunità. Tanti talenti letterari sono stati premiati a Empoli, alcuni dei quali divenuti anche dei nomi di grande peso come Roberto Saviano e Paolo Nori – ha commentato il sindaco Alessio Mantellassi - il merito va agli autori ma soprattutto alla giuria che è chiamata a leggere e scegliere i libri più meritevoli. Conosco da tempo Francesca Cecchi, sono sicuro che sarà in grado di portare avanti l'importante compito".