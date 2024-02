Posti di lavoro alle Poste: "Un’opportunità di crescita"

Poste Italiane cresce e crea posti di lavoro sul territorio dell’Empolese Valdelsa. L’ultima, in senso meramente cronologico, neoassunta all’ufficio postale di Certaldo in qualità di specialista consulente finanziario è Elena Giardini: la sua avventura è cominciata a inizio settembre. "Sono laureata in Economia aziendale, ho concluso il mio percorso di studi contemporaneamente all’attività lavorativa perché sentivo la necessità di crescere personalmente e professionalmente – racconta la 30enne –. Ho partecipato alle selezioni di giugno per questa posizione. Non sapevo cosa aspettarmi, né se sarei riuscita a superare i vari step delle selezioni. È stato quasi un fulmine a ciel sereno la chiamata per l’assunzione, che ha alimentato la voglia di mettermi in gioco e di imparare un ruolo che sapevo sarebbe stato impegnativo da ricoprire, sia per competenze che per caparbietà. Sicuramente il contratto a tempo indeterminato per una grande azienda come quella di Poste, ha fatto sì che i miei sogni potessero in qualche modo concretizzarsi anche nella mente". Da qui un messaggio positivo, di incoraggiamento per le nuove generazioni. "Ho trovato un luogo di lavoro stimolante – conclude Giardini –,

mi aspetto da questo lavoro tante opportunità e possibilità".