Ponte mediceo sotto la lente. Risolto il pericoloso avvallamento: "Seguirà un adeguato restauro"

Ponte Mediceo ancora sotto la lente. Nei giorni scorsi è stato fatto un intervento provvisorio, quello con cui gli operai del Comune di Fucecchio hanno messo in sicurezza un pericoloso avvallamento sul selciato del Ponte di Cappiano, inserendo del bitume a freddo. "La “toppa”, come è stata definita da un cittadino – replica il Comune – altro non è che una copertura provvisoria che serve a evitare pericoli ai cittadini in attesa che siano disponibili le pietre per ricomporre il camminamento sul ponte ricostruito da Cosimo I de’ Medici". Quindi solo un primo provvedimento urgente a cui seguirà un restauro adeguato.

"E’ evidente – spiega la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini – che l’intervento realizzato dall’amministrazione comunale ha solo l’intento di eliminare momentaneamente l’avvallamento per non creare situazioni di pericolo ulteriori. Purtroppo le pietre del Ponte Mediceo non si possono avere dalla mattina alla sera, non si tratta di una banale pavimentazione. E’ ovvio che il bitume nero sul ponte non piaccia a nessuno, a me per prima non piace, ma dobbiamo pensare all’incolumità delle persone e alla possibilità per i cittadini di utilizzare quel passaggio. L’alternativa alla toppa provvisoria era chiudere il ponte con tutti i disagi che ne sarebbero conseguiti".

Da ricordare anche che il Ponte è continuamente monitorato. Infatti alla luce degli esiti di sopralluogo del 13 maggio scorso è emersa l’esigenza di un’ordinanza tecnica per ridurre in via permanente il limite di velocità per il transito veicolare. E così è scattato il provvedimento "quale misura immediata di gestione del rischio, al fine di ridurre cautelativamente le sollecitazioni indotte dal passaggio dei veicoli sul ponte". Infatti, il dirigente di settore del Comune ha disposto il limite massimo di velocità a 30 km/h. Il ponte è una struttura storica, importante e delicata, assolutamente da tutelare e preservare dalle modalità della modernità. Il Ponte sul canale dell’Usciana emissario del Padule di Fucecchio, ha avuto in passato un ruolo importante nel sistema di navigazione interno, permettendo, fino alle bonifiche ottocentesche, le relazioni commerciali nel tratto tra Pistoia e Pisa. Tutto questo complesso, oggi, è un monumento e come tale è sotto osservazione per la sua adeguata e corretta conservazione.