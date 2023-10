Pomponi punta al terzo mandato. Scelta unanime all’interno del Pd: "Vogliamo continuare il percorso"

Il Pd tira le fila sui nomi dei candidati a sindaco alle prossime elezioni. Dopo aver ufficializzato il nome di Francesca Giannì a Castelfiorentino, ora si è chiuso il cerchio anche a Montaione, dove il sindaco uscente Paolo Pomponi correrà per il suo terzo mandato. È quanto emerso dall’assemblea del Pd che si è tenuta giovedì a Montaione. L’assemblea e la segreteria comunale si sono espresse all’unanimità per riconfermare Pomponi, dopo che lo scorso anno il Parlamento ha approvato la riforma che prevede il terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti. "Sono molto onorato per la fiducia che ancora una volta mi viene accordata – commenta Pomponi che quattro anni fa fu eletto sindaco con percentuali schiaccianti –. Ringrazio il Pd, l’assemblea, la segreteria e il gruppo consiliare per aver sostenuto la mia disponibilità a ricandidarmi con un’unanimità di consensi che mi ha fatto molto piacere". Pomponi sottolinea il lavoro svolto dalla sua squadra: "L’apprezzamento che mi è stato dimostrato, va condiviso con tutta la giunta – continua Pomponi –. Senza i miei compagni di viaggio non avrei mai raggiunto questi risultati. Tutti insieme abbiamo lavorato per migliorare la vita dei cittadini. Per me è un grande onore, da montaionese, nato e cresciuto qui, poter continuare a dare il mio contributo".

Dal segretario del Pd montaionese Giorgio Benassi arrivano parole di stima e fiducia: "Abbiamo confermato l’appoggio e il sostegno al primo cittadino, ma soprattutto espressa piena soddisfazione per il lavoro svolto anche negli ultimi 5 anni". Il Pd rivendica poi il lavoro svolto: "Paolo e la sua giunta - continua Benassi - hanno garantito l’elevato numero di servizi a favore della comunità, caratterizzati da un alto livello qualitativo, senza alcun incremento da 9 anni dei costi a carico dei cittadini. Così come nello stesso arco temporale non si è registrato alcun aumento a imposte e tasse a carico dei montaionesi". Quali le prossime mosse? "Il Pd di Montaione - conclude Benassi - apre adesso una campagna di ascolto e di confronto con cittadini, parti sociali e operatori economici con alcuni appuntamenti specifici". Resta ancora da sciogliere, invece, il nome del candidato del centrodestra che contenderà a Pomponi la poltrona di sindaco.