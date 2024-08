Pomeriggi di musica, giochi e uncinetto

EMPOLI

Sono arrivate le vacanze anche per la biblioteca di Serravalle e Palazzo Leggenda. Vanno in ferie le attività divertenti, colorate e magiche promosse dalla Renato Fucini, iniziative che in questi mesi hanno fatto registrare grandi numeri in termini di partecipazione e coinvolgimento. Adesso, una breve pausa per tornare con tante nuove proposte il 26 agosto. Proseguono invece per tutto il mese gli incontri con il gruppo Sferruzza Sferruzza; nel verde di Serravalle, area Green bar, tutti i martedì alle 16, tanti consigli sul fatto a mano con i ‘punti’ all’uncinetto e ai ferri. Come anticipato, dal 26 agosto riaprono le porte della biblioteca con le letture ad alta voce accompagnate dalla musica, il punto prestito, ma anche giochi, laboratori per bambine, bambini, ragazzi e ragazze, sia per più piccoli che per i più grandi. Tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 20, appuntamento davanti al laghetto, fino al 12 settembre (per informazioni 0571 757873). Occhio agli orari estivi: la biblioteca fino al 31,esclusa la pausa, sarà aperta solo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. Le attività estive a Palazzo Leggenda riprenderanno dal 26 al 31 agosto, con chiusura il lunedì. Dal martedì al venerdì apertura solo al mattino dalle 9 alle 13.