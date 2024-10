Polo della salute, il sopralluogo: "Tutto pronto per primavera"

Proseguono a ritmo spedito i lavori per la realizzazione del Polo della salute di Montespertoli, un progetto strategico per l’intero territorio della Società della Salute Empolese Valdelsa. Durante la visita ufficiale di mercoledì, il team dei medici locali, insieme a Franco Doni, direttore dell’Sds Empolese Valdelsa, e l’assessora Daniela Di Lorenzo, hanno verificato lo stato di avanzamento della struttura. Il primo edificio, destinato all’Azienda Usl Toscana Centro, è in fase di completamento. Mancano solo pochi dettagli: l’installazione dell’ascensore, della tettoia esterna e alcune rifiniture. Questo spazio accoglierà medici di medicina generale, ambulatori specialistici, pediatra, ostetrica, assistenti sociali e infermieri di famiglia. Durante il sopralluogo, i medici hanno potuto visionare gli spazi a loro destinati e confrontarsi sulla futura organizzazione delle attività, che prenderanno il via nel primo trimestre del prossimo anno. Franco Doni ha espresso soddisfazione per i progressi, sottolineando l’importanza del nuovo Polo per migliorare l’accesso alle cure per i cittadini. "Un passo importante per migliorare i servizi sul territorio – ha detto –. Ringrazio i medici che hanno partecipato al sopralluogo. Pensiamo di iniziare il trasferimento nei primi mesi dell’anno". Anche l’assessora Di Lorenzo ha espresso entusiasmo, definendo la realizzazione del progetto un sogno che sta diventando realtà. Parallelamente, il secondo edificio, che ospiterà il 118, ha raggiunto un avanzamento significativo, con la conclusione del cantiere attesa per la primavera. "Abbiamo proseguito il nostro incontro nella sala del consiglio che ci ha permesso di definire gli ultimi dettagli", ha rivelato. Il progetto, dal valore di quattro milioni di euro, è cofinanziato dal Comune e dall’Azienda Usl.