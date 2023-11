Poche assunzioni e la radio che non funziona. I vigili dell’Empolese Valdelsa in sciopero

Empoli (Firenze), 24 novembre 2023 – Polizia municipale in stato di agitazione e un nuovo sciopero in programma per il prossimo 10 dicembre. E’ quanto deciso nel corso dell’assemblea del personale dei vigili dell’Empolese Valdelsa che si è svolta nella giornata di oggi, 24 novembre, a Montelupo Fiorentino.

All'ordine del giorno, spiega una nota, l'aggiornamento sullo stato di agitazione proclamato dalle sigle sindacali Uil Fpl e Cse Flpl lo scorso 18 settembre. All'inizio dell'assemblea è stato ricordato quali erano gli argomenti al centro dell'agitazione che sono stati portati sul tavolo della prefettura. Tra questi la mancata assunzione di agenti e ufficiali, la non erogazione del salario accessorio ultimi cinque mesi, il mancato acquisto di strumenti di difesa e della divisa, la non manutenzione dei veicoli causa assenza gara per la nomina di un'officina meccanica, e l'impianto radio non funzionante.

Le organizzazioni sindacali hanno ricordato inoltre che nella riunione con la prefettura dell'11 ottobre era stato sospeso lo stato di agitazione a condizione di una convocazione da parte dell'Unione dei Comuni entro massimo 10 giorni per stilare un cronoprogramma per cercare di risolvere o quantomeno affrontare i problemi sopra indicati. Ad oggi i sindacati sottolineano di non essere stati convocati. Il personale della polizia municipale ha votato per proseguire lo stato di agitazione, chiedendo di procedere con lo sciopero nella giornata del 10 dicembre.