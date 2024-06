Politica, sos per le frazioni: "Incuria e verde trascurato"

"Capraia Fiorentina e le altre frazioni comunali sono abbandonate al degrado e all’incuria. Servirebbero più opere di manutenzione ordinaria". Lo sostengono il candidato sindaco del centrodestra, Emanuel Di Mauro, e i candidati al consiglio comunale Diego Crocetti (coordinatore di Forza Italia) e Stefano Puglisi (coordinatore della Lega) puntando il dito contro la frequenza delle operazioni di sfalcio dell’erba. "Come coalizione Siamo Capraia e Limite, già un anno fa avevamo segnalato varie criticità legate al mancato taglio dell’erba, alle caditoie non pulite e alla sporcizia di vario genere – hanno attaccato i tre – ci fu risposto che non era possibile intervenire sulle rive a causa del periodo di riproduzione dei volatili". A distanza di dodici mesi, secondo Di Mauro, Crocetti e Puglisi, il quadro generale non ha fatto registrare miglioramenti sostanziali. "Le rive sull’Arno restano in una situazione di incuria oggettiva – hanno concluso –: a che serve pagare la tassa al Consorzio se poi il Comune non è in grado di sollecitare opere di manutenzione? L’erba non viene tagliata e solo nell’ultima settimana ci si è affrettati a dare una rinfrescata alla frazione. A che serve poi installare giochi nuovi se i bambini non possono usarli a causa dell’erba alta? Stessa incuria riguarda le caditoie".