Politica in lutto nell’Empolese Valdelsa, addio alla consigliera Pescatori

Montaione, 30 agosto 2025 – Francesca Pescatori se n’è andata due giorni fa, a 65 anni. E la comunità di Montaione piange la scomparsa di una cittadina che in passato si è impegnata attivamente per il paese, da consigliera comunale e candidata a sindaco per il centrodestra. “Francesca è stata per anni un punto di riferimento politico e umano, capace di coniugare passione, coerenza e senso di comunità – il messaggio di cordoglio di Federico Pavese, dirigente Fratelli d’Italia Empolese; Leonardo Rossi, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Unione dei Comuni e Claudio Gemelli, presidente provinciale di FdI Firenze –: la sua scomparsa rappresenta una perdita importante per l’intera comunità del centrodestra nella Valdelsa e nella provincia tutta e nella comunità di Fratelli d’Italia. Al fratello Matteo e a tutti i familiari giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio commosso della nostra comunità politica”.

Le esequie si sono svolte ieri pomeriggio alla chiesa di Iano. E anche il sindaco Paolo Pomponi le ha dedicato un pensiero. “A Francesca mi legava un rapporto di amicizia di lunga data, consolidatosi negli anni di condivisione dell’esperienza di amministratori comunali del nostro amato comune, pur in schieramenti diversi. Francesca per molti anni si era dedicata, animata da un sincero interesse per il bene comune, a un impegno politico a servizio dei cittadini – ha scritto esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia – a testimonianza del nostro rapporto di stima reciproca, ricordo ancora con piacere che durante la prima seduta del consiglio comunale a giugno 2009, feci un intervento quale assessore in carica e Francesca si alzò dai banchi della minoranza per venire a stringermi la mano. Un gesto significativo che apprezzai molto. Un pensiero particolare al fratello Matteo, che possa trovare la forza per una vita il più possibile serena”.