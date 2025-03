Polemiche sul parcheggio futuro: "L’opera di via Sbrilli è al palo. Un posto costerebbe 80mila euro"

Il parcheggio di via Sbrilli ancora non è stato realizzato continua a dividere. Fratelli d’Italia, con il capogruppo Vittorio Picchianti, ha fatto anche un accesso agli atti per capire a che punto siamo. "Lo scorso anno furono fatti dei saggi, poi è calato il silenzio – dice il leader del centrodestra –. In ballo c’è un’opera da milioni e che sarà fortemente impattante. Dov’è finita? Quali intenzioni ha l’amministrazione? A quando i lavori? Queste sono solo alcune della domande, fermo restando che noi eravamo e saremo sempre contrari a quest’opera". Ma perché? "Per l’impatto che avrà – spiega Picchianti – qualora, davvero, si arrivi alla realizzazione che, ripeto, noi speriamo non avvenga. Ma anche per il fatto che ogni posto auto costerà ben 80mila euro. Una follia della quale non c’è bisogno: i parcheggi ci sono, Fucecchio non è in sofferenza, non siamo in una realtà turistica come potrebbe essere Assisi o San Gimignano". Poi c’è anche un altro aspetto della questione economica: "I fondi, 4milioni, di fatto erogati dalla Regione – aggiunge Picchianti – siamo sicuri che nel 2025 basteranno per fare quello che il progetto prevede? Con tutta evidenza, secondo noi, assolutamente no. E poi, un parcheggi interrato Fucecchio già ce l’ha, in via Battisti, nell’area dell’ex Consorzio Agrario e che invece l’amministrazione comunale ha inserito nei beni da alienare e dalla cui dismissione si ricaverà ben poco secondo le stime.

Infine un’ultima considerazione: le voci contro la realizzazione del parcheggio di via Sbrilli sono tante e non arrivano solo dal mondo di centrodestra o comunque da chi la pensa all’opposizione dell’attuale giunta. La contrarietà è trasversale e anche questo dovrebbe far riflettere la sindaca Emma Donnini". Il cantiere – venne annunciato – doveva essere allestito nel 2023. Il parcheggio di via Sbrilli dovrebbe essere una struttura interrata nell’area del parco Corsini, con lo scopo di consentire una più agevole fruibilità pedonale sia al centro storico, sia alla parte alta del Parco Corsini comprendente le Torri Medioevali. Il nuovo parcheggio potrà ospitare 87 posti auto. di cui 5 per disabili e 5 dotati di colonne elettriche di ricarica. Un parcheggio pensato a servizio del centro e delle sue piazze, per offrire una migliore vivibilità ai residenti. Ma le voci contro sono tante.

Carlo Baroni