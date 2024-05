Poggianti rilancia la moda: "Aiuti, museo e formazione"

Sarà un evento dedicato all’eccellenza storica della moda empolese ma anche per rilanciare un settore di prestigio quello che si terrà sabato a Palazzo pretorio a Empoli e promosso da Andrea Poggianti, candidato sindaco di Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica. “Event. Il passato e il futuro”, con la direzione artistica del fashion designer Antonio Trapani Maggiore, si svolgerà dalle 16.30 alle 20 con protagonisti alcuni capi sartoriali di importanti aziende locali come Modyva, Paolo Violanti e Orfatti. "Le liste che mi sostengono credono fermamente nella riscoperta del know how della moda che Empoli ci consegna – dichiara Andrea Poggianti – non come feticcio del passato bensì come una chiara vocazione per il futuro. Nel mio programma l’interesse per il settore è duplice: da un lato puntiamo alla valorizzazione delle nostre imprese di eccellenza attraverso la realizzazione di un museo della moda a Palazzo Ghibellino, all’interno di un più ampio museo dedicato alla storia contemporanea; dall’altro vogliamo creare a Empoli un Istituto tecnico superiore per la moda, nonché percorsi formativi nelle scuole a indirizzo professionale, in modo da rispondere alla domanda di un’offerta produttiva di qualità come quella di cui un tempo la nostra città si fregiava". Ci sarà anche la scrittrice Peppetta Maestrelli.