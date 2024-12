Più servizi bus. Open day alla Pascoli

Oggi alle 18, a Fiano l’Open Day della scuola primaria Pascoli. Scuola piccola ma di grande qualità, che apre le porte anche a chi non abita nella frazione e da quest’anno, grazie al potenziamento dello scuolabus, potrà mandare i propri figli qui in modo facile, poichè tutte le corse del bus faranno tappa in piazza della Libertà, nel capoluogo, da dove partirà ogni giorno la corsa per il Fiano. Oggi l’occasione di conoscere la scuola, con un laboratorio di disegno per i bimbi, il video racconto da vedere e un pensierino realizzati dai bambini della Pascoli per i visitatori.