"Più prenotazioni con il Cup 2.0"

EMPOLI

Per i circa quattrocento reclami raccolti ed elaborati dall’Ufficio per le relazioni con il pubblico lo scorso anno, ci sono state anche 134.674 prestazioni offerte sull’area empolese. Numeri importanti che aumentano di anno in anno: nel 2022 sono state 4.158 in più rispetto al 2021. Nel dettaglio sono state prenotate 67.719 visite specialistiche e 66.955 prestazioni diagnostiche. I cittadini hanno diverse possibilità per richiedere una prestazione, come spiega il direttore dello Staff amministrativo dell’Asl Toscana centro, il dottor Leonardo Pasquini, che fornisce anche i numeri delle ultime settimane.

"Con il modello competitivo anche nel territorio empolese abbiamo avuto un incremento di prenotazioni online – sottolinea Pasquini – Nel mese di aprile sono 3.545, oltre mille in più se prendiamo in considerazione lo stesso periodo nel 2022, le prestazioni prenotate. Nella prima settimana di maggio, dal 1 al 7 maggio, l’attività del Cup 2.0 territoriale cresce a 9.071, suddivisa tra prenotazioni effettuate in istituti accreditati, associazioni, farmacie, medici di medicina generale, ospedale e front office territorio".