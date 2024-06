Pista ciclabile. Stop di un tratto per sedici mesi

Il tratto di pista ciclabile compreso fra i km 5+500 e 5+700 della Provinciale Limitese rimarrà chiuso sino all’ultimo trimestre del prossimo anno per consentire l’evolversi del cantiere che dovrà portare alla nuova strada di collegamento. Lo ha fatto sapere il Comune di Capraia, per un provvedimento richiesto dall’impresa che si occuperà dell’opera e che rimarrà a quanto pare in vigore sino al 21 ottobre del 2025. L’ordinanza rientra infatti nell’ambito dei lavori della nuova strada di collegamento fra la SS67 e la SP106, per un piano che coinvolge Anas, la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo, Empoli e Vinci. La nuova strada dovrebbe com’è noto estendersi per poco meno di 2 km, attraversando Fibbiana. Per garantire un nuovo percorso ed alleggerire il traffico