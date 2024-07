Piscina, il fronte aperto: "Dopo la visita del ministro l’impegno a cercare fondi"

La riqualificazione dello stadio di Empoli è al centro del dibattito cittadino dopo la presentazione del progetto avvenuta lunedì con le massime autorità del mondo della politica e dello sport. Una giornata destinata a passare agli annali con la visita del ministro allo sport e ai giovani Andrea Abodi quale ospite d’onore della conferenza organizzata dall’Empoli per illustrare appunto “Lo stadio del futuro“. Il sindaco Alessio Mantellassi non si è lasciato sfuggire l’occasione e ha invitato e ricevuto il ministro in Comune, nella sala consiliare al primo piano di via del Papa. Si è trattato di un incontro non meramente istituzionale e interlocutorio, ma piuttosto concreto. Sì, perché il ministro è stato accompagnato da Mantellassi e dall’assessora allo sport, Laura Mannucci, alla piscina comunale per una visita finalizzata a fare il punto della situazione.

"Ho avuto l’onore a nome di tutta la città di ricevere in Comune il ministro dello sport Andrea Abodi, prima della conferenza stampa in programma dell’Empoli Fc – ha spiegato il sindaco –. È stata l’occasione per parlare delle infrastrutture sportive empolesi. Insieme anche alla assessora Mannucci, abbiamo visitato la nostra piscina comunale, per noi un nodo essenziale. Ci siamo lasciati con un impegno ad avviare un percorso di ricerca di finanziamenti". Intervenendo poi alla conferenza stampa dell’Empoli FC, il sindaco ha voluto ripercorrere gli ultimi decisivi step. "L’Empoli Fc ha depositato ufficialmente una proposta per il rifacimento dello stadio Castellani, che ha illustrato ufficialmente alla stampa e alla città – ha ricordato Mantellassi –. È una bella occasione per Empoli, che si conferma una città attrattiva. Il Comune farà la sua parte: valuteremo il progetto e ascolteremo la città, con un percorso partecipativo che comunicheremo nel Consiglio comunale di domani giovedì 18 luglio, come primo step e poi nella seduta successiva, il 29 luglio, verrà illustrata l’attività partecipativa che prenderà avvio a settembre. È stato bello vedere la presenza del ministro Andrea Abodi, del presidente Eugenio Giani e dei consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione. Lavoriamo tutti per un passo avanti. Insieme".