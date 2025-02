Pieri riporta la Real Cerretese in vetta

Real Cerretese

1

San Marco Avenza

0

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Monti, Meucci, Chiavacci, Lamberti, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Pieri (60’ Novi). All.: Petroni. SAN MARCO AVENZA: Failli, Panconi (70’ Toracca), Iaropoli, Seghi, Costi, Orlandi, Dell Amico, Conti (74’ Corbani), Raffi, Verona (61’ Pasquini), Benedetti. All.: Leone.

Arbitro: Castorina di Lucca.

Rete: 9’ Pieri.

CERRETO GUIDI – Basta una rete in apertura alla Real Cerretese per avere la meglio su un rimaneggiato San Marco Avenza e tornare a correre dopo la frenata della scorsa settimana a Larciano. Gli ospiti hanno comunque giocato a viso aperto, ma nel complesso la squadra di mister Petroni ha sempre gestito bene i ritmi della partita, sfiorando anche in alcune circostanze la rete del raddoppio. Successo che permette ai biancoverdi ‘medicei’ di tornare da soli in vetta con tre punti di vantaggio sul Pietrasanta e quattro sul San Giuliano.