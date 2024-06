Piccole storie con l’ensemble I Liederisti

Proseguono nella suggestiva cornice del Mulino del Ronzone a Vinci gli appuntamenti della rassegna culturale "Mulino d’arte", organizzata dal Mulino del Ronzone con il patrocinio del Comune di Vinci e in collaborazione con Centro Espositivo Leo Lev, MusicArte (associazione cultura e musica "Giulio Rospigliosi", Ars Spoletium e Blog della Musica. Stasera alle 18 toccherà all’ensemble I Liederisti, direttamente dalla Scuola di Musica di Fiesole, guidato magistralmente dal maestro Erik Battaglia, che presenteranno lo spettacolo "Canzoniere Italiano - Lieder e Rispetti, Nostalgia per l’Italia". In programma musiche di Hugo Wolf ed Ermanno Wolf Ferrari, con le quali saranno narrate delle piccole storie meravigliose che, dalla tradizione popolare, arrivano a noi grazie a due compositori di straordinaria sensibilità che hanno saputo suggellare in miniatura la vita con umana introspezione estetica e musicale: monologhi e dialoghi, tragedie, serenate, ironia, allegria e delusione, speranza e passione.

Un microcosmo dell’anima che perpetua il mondo antico dell’Amore che rimane in realtà immutato nel tempo. I Liederisti di Fiesole sono le soprano Judith Duerr e Chiara Pederzani, il tenore Valerio Ilardo e i pianisti Francesca Formenti, Milena Dolcetto e Davide Totaro. La voce narrante, invece, sarà quella di Davide Bardi.