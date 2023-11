"Picchiato e derubato". E poi blocca il traffico

Si era seduto in mezzo alla strada lungo viale Palestro, davanti alla stazione ferroviaria alle 19 di ieri sera. Le auto in transito cercavano di schivarlo. Lui, pakistano di 40 anni, residente a Livorno, con regolare permesso di soggiorno, aveva una vistosa ferita all’occhio, segno di una violenta colluttazione. Un soccorritore della Pubblica assistenza si è fermato per aiutarlo. Lo straniero, in un italiano stentato, ha raccontato di essere stato aggredito da un altro cittadino straniero e derubato del cellulare e di alcune centinaia di euro. Gli aggressori erano fuggiti lasciandolo ferito e dolorante sul marciapiede.

Il 40enne si era poi gettato sulla strada probabilmente per richiamare l’attenzione, incurante però del pericolo delle auto in transito. L’uomo è stato poi preso in carico dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato e ascoltato la vittima.