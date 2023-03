Piazza Matteotti sempre più controllata

E’ una delle piazze più frequentate della città, ma anche una delle più sottoposte a fenomeni di microcriminalità. Per questo anche in piazza Matteotti arriverà la videosorveglianza: i lavori per l’ampliamento del sistema hanno preso il via proprio in questi giorni. Le telecamere saranno attive sia nelle ore diurne sia in quelle notturne, grazie a dispositivi che presentano una tecnologia innovativa in grado di offrire una copertura molto ampia e immagini molto dettagliate grazie a quattro sensori, che consentono una copertura a 360 gradi. L’intervento in atto in piazza Matteotti, che prevede un investimento complessivo di circa 40mila euro, consiste nella fornitura e nella posa in opera di sedici punti di ripresa, di sedici licenze software telecamere, sette pali in acciaio zincato e basamento a vite. A questo si aggiungono le necessarie opere murarie.

La conclusione dell’intervento è prevista nel mese di maggio 2023. L’obiettivo è cercare di scoraggiare situazioni di degrado e insicurezza e offrire spazi sicuri, anche a tutela delle attività commerciali presenti.

Guardando anche alla riapertura del chiosco di piazza Ristori e alla riqualificazione urbana, che interesserà la vicina piazza Guido Guerra con la realizzazione del Parco Culturale e del teatro comunale, l’obiettivo dell’amministrazione è dare a quella zona un ruolo ancor più strategico.