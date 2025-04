Piazza Gramsci, operazione restyling: "Nuova illuminazione in arrivo"

Sono in corso una serie di operazioni di manutenzione e valorizzazione del Piazzale – come viene chiamata in modo familiare dai castellani piazza Gramsci – che nelle intenzioni dell’amministrazione passerà anche attraverso l’accentuazione del lato "verde". Lo ha fatto sapere la sindaca Francesca Giannì, facendo il punto sulle opere effettuate e su quelle che saranno realizzate nel prossimo futuro. "Interverremo nelle prossime settimane con la sostituzione integrale dei corpi illuminanti, per un investimento da 12mila euro per aumentare la vivibilità del Piazzale soprattutto nei mesi estivi – ha detto Giannì – abbiamo aperto il tavolo di lavoro con il gestore Geoside per capire come sbloccare altre situazioni incancrenite sull’illuminazione in tutta Castello".

Lo stato di piazza Gramsci e del centro storico è stato argomento di dibattito nei mesi scorsi, con i consiglieri della Lega Angelo Fiore e Susi Giglioli che avevano posto più volte l’accento sul tema individuando lamentando problematiche relative alla sicurezza, al decoro ed alla manutenzione.

"Ci stiamo muovendo anche su decoro dell’area ascensore e, soprattutto, su un importante intervento di ripristino della pavimentazione interna al Piazzale – ha proseguito la sindaca di Castelfiorentino – sono in fase di ripristino gli arredi ed è in corso la riqualificazione totale dell’edificio passeggeri e dei servizi accessori di Ferrovie. L’assessora Federica Parisi – ha fatto inoltre sapere Giannì – è a lavoro per gli ultimi dettagli per ridefinire e finalmente attivare tutti i varchi Ztl". La sindaca ha infine confermato la volontà di riservare attenzione al tema sicurezza ed al contrasto del fenomeno dei rifiuti abbandonati, presente anche sul territorio castellano. "Continuerà infine l’impegno su sicurezza e lotta per la legalità – ha concluso Giannì – con presidi rafforzati delle forze dell’ordine sul territorio e attività ispettiva sull’abbandono dei rifiuti".

Giovanni Fiorentino