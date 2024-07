Piano operativo. Sabato l’incontro: "Più trasparenza"

Si riparla di "cementificazione". Sabato 27 luglio alle 18 il gruppo di ’In Comune per Vinci’ incontrerà i residenti, e non solo, davanti alla chiesa di Santa Maria a Spicchio per illustrare sul posto quali sono - spiega il gruppo stesso - "le previsioni di cementificazione nella zona". Dopo aver assistito nelle ultime settimane alle varie presentazioni del ‘Poc’ (Piano Operativo Comunale) "la nostra incredulità è cresciuta a dismisura" (parole sempre del gruppo). Vediamo: "Un’area a ridosso di via Machiavelli, che è ancora campagna con terreni coltivati a orto da anziani della zona, verrà sommersa da 3000 mq di costruzioni, cemento e asfalto. Qui nasceranno nuove abitazioni e nuove strade. Un’altra area vicina di uguale estensione, la collinetta dove si trova l’acquedotto comunale, sarà anch’essa devastata dalla cementificazione. Tutto ciò giustificato con la logica del ‘completamento’ del tessuto urbano, un principio assurdo e incredibile che non trova alcuna giustificazione né nella legge regionale 65 del 2014 (governo del territorio) né negli indirizzi espressi dalla stessa Unione Europea che chiede agli Stati membri di azzerare il consumo di suolo".

"Non si capisce - riprende il gruppo - perché si voglia continuare a far crescere l’area urbanizzata a danno della campagna e a fronte della diminuzione della popolazione". Il gruppo sarà presente il 27 luglio con il consigliere comunale Giuseppe Pandolfi (nella foto in alto), dinanzi alla chiesa di Spicchio, "per far conoscere come verrà stravolto il territorio".