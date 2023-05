Petròzio 2023, quattro serate di musica

Circolo Arci Petroio, da domani a domenica. Queste le coordinate spazio temporali per non perdersi nemmeno una delle quattro serate musicali (dalle 19.15 fino a mezzanotte) della tradizionale manifestazione “Petròzio“. Si parte domani sera con Project M più J Meister (garage rock), mentre venerdì toccherà alla band “Ance & Echobeach“ e al loro tributo a Rino Gaetano. Il fine settimana si aprirà invece sabato sera con la musica indie pop di Elemento Umano (nella foto), per chiudersi poi domenica con quella manouche di Mania Gitana e La Gare du Vintage. In concomitanza con la festa la locale osteria sarà aperta tutte le sere (consigliata la prenotazione chiamando il numero di telefono 347 0572392).

Per quanto riguarda questi ultimi due concerti Gianmarco Parlanti, in arte Elemento Umano, con la sua musica cerca di raccontare se stesso senza maschere e ispirandosi ad artisti italiani molto noti come Caparezza, Silvestri e Jovanotti.

Mania Gitana è invece composta da due chitarre (Riccardo Dore e Andrea Spinelli) e una fisarmonica (Lorenzo Russo), che navigano tra swing, atmosfere balcaniche, iberiche e walzer inaspettati.