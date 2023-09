Personaggi e storia La mostra omaggio

Fra le tante iniziative che caratterizzeranno il mese di settembre oggi pomeriggio alle 17.30, c’è l’inaugurazione della mostra al Circolo Arti Figurative, palazzo Ghibellino, dell’associazione A.L.I. intitolata ‘Personaggi e anniversari’ sui centenari di Copernico, Picasso, Zeffirelli, Calvino, aperta al pubblico fino al 10 settembre. Giorno di chiusura, il lunedì. A ‘Pontorme in festa’, invece, spazio alla mostra collettiva di pittura “Il grano”, visitabile dal 9, alle 11, allestita nella sala della Compagnia in piazza San Michele Arcangelo, aperta fino al 10 settembre. Dal 16 al 30 il palazzo Ghibellino ospiterà l’ArteArtigianato per i 70 anni di Beppe Calvetti: un artigiano artista empolese, che ha vissuto la storia dell’artigianato locale e che vuole festeggiarla in un catalogo di opere e ricordi. Giorno di chiusura il lunedì.