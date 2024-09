Permessi di soggiorno: "Richiesta alla questura per l’accesso ai dati"

L’obiettivo è conoscere i tempi di attesa delle procedure di rilascio e rinnovo dei principali permessi di soggiorno e le risorse a disposizione della Questura per gli adempimenti relativi a questi procedimenti. Dal momento che, salvo interessi superiori contrari, e quindi in caso di rigetto o di parziale accoglimento dell’istanza, la Pubblica amministrazione ha come termine i 30 giorni per fornire una risposta. Ventidue organizzazioni del territorio della provincia di Firenze impegnate a vario titolo per la tutela dei diritti dei migranti hanno fatto richiesta, mediante apposita procedura, di accesso civico. "Poiché, dopo il primo appello, non abbiamo avuto alcuna risposta - si fa sapere dal coordinamento del tavolo congiunto - abbiamo ritenuto necessario agire su due fronti: da una parte servirsi dello strumento del FOIA (Freedom of Information Act) per accedere a dati e informazioni in possesso della Questura di Firenze e dall’altra continuare a monitorare la situazione".