Empoli, il cinema La Perla torna alla vita. Sarà uno spazio per le associazioni

Empoli, 2 gennaio 2024 – La Perla di via dei Neri tornerà alla vita. È stato approvato infatti il progetto per il risanamento della struttura dell’ex cinema di Empoli, che era rimasto chiuso per anni a causa di alcune infiltrazioni provenienti dalle coperture laterali.

L'amministrazione comunale intende restituire il locale alla comunità, così da poter ospitare eventi e appuntamenti promossi da associazioni o iniziative culturali o scolastiche. Le risorse necessarie a finanziare questo intervento di manutenzione straordinaria sono state individuate dal comune attraverso una variazione di bilancio di 130 mila euro.

"L'intervento di riqualificazione dell'ex cinema La Perla ci permette di restituire uno spazio destinato a ospitare iniziative culturali e di incontro, nel cuore della nostra città, recuperando una struttura rimasta chiusa nel corso degli ultimi anni. Insieme alla realizzazione del teatro Il Ferruccio in piazza Guido Guerra, la riqualificazione de La Perla rappresenta un intervento strategico per il presente e il futuro della città intesa come polo culturale. Era un impegno che avevamo preso anche con il voto in consiglio comunale sull’ultimo documento di programmazione”, sottolinea la sindaca Brenda Barnini.