Perdite d’acqua senza fine Chiusa una falla se ne apre un’altra Nuova rottura sulla Provinciale

Proteste a Cerreto Guidi per due perdite presenti lungo la strada provinciale cerretese. Due aperture lungo il marciapiede dalle quali fuoriesce acqua e che più di un cittadino ha provveduto a segnalare. Anche se quest’anno, in virtù delle piogge di maggio, l’allerta siccità è meno sentita rispetto al passato, non sono mancate le chiamate nei confronti di Acque Spa, gestore del servizio idrico sul territorio. "Inizialmente sulla Sp Cerretese erano presenti due perdite: entrambe erano state oggetto di un sopralluogo nei giorni scorsi. A seguito del sopralluogo – si legge nella nota di Acque – a entrambe le perdite era stato assegnato un “codice verde“: si tratta cioè di perdite che, secondo il protocollo del gestore idrico, sono considerate di modesta entità e non urgenti. La riparazione di una delle due perdite era in programma nella giornata di giovedì: la riparazione è stata effettuata ed è andata a buon fine. In seguito, però, si è verificata una nuova rottura, sullo stesso tratto di rete idrica. Per questo sulla strada ad oggi persistono ancora due perdite. Anche alla nuova perdita è stato assegnato un codice verde. Le riparazioni delle due perdite restanti sono in programma per i primi giorni della prossima settimana".

La speranza, dunque, è che nelle prossime ore il problema venga risolto in maniera definitiva. Il protocollo di Acque prevede infatti che una volta giunta la segnalazione (da un cittadino, da un ente, dai propri operativi) venga effettuato un sopralluogo per stabilire l’entità del guasto. La valutazione viene effettuata sulla base di vari parametri indicatori: potenziali rischi a cose o persone, interruzione dell’erogazione idrica presso le utenze, volume di acqua dispersa. Poi la riparazione viene inserita in un crono-programma di interventi che tiene di conto del livello di priorità e del grado di urgenza. Un po’ come avviene al triage del pronto soccorso, con l’assegnazione dei differenti codici ai pazienti in attesa. Nei periodi estivi avviene un consistente incremento di guasti e rotture sulla rete idrica rispetto alla media degli altri periodi dell’anno. Questo perché, a causa dell’aumento delle temperature, le condotte vengono sottoposte a maggiori sollecitazioni.