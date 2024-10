Per la serie ’Indomabili’. Il circolo Arci Pagnana ha rialzato la testa. Ecco Scacciapensieri

Aveva chiuso i battenti a settembre del 2022: dopo lo stop dovuto alla pandemia, la stangata del caro bollette. Impossibile far fronte alle spese. Una scelta sofferta, seppur temporanea, quella del circolo Arci di Pagnana. Poi la volontà di rialzare la testa e portare avanti alcune iniziative ricreative, almeno in estate, per offrire un servizio alla comunità. Con un altro tipo di difficoltà: furti di sedie e tavolini alla ‘casina’ in piazza Arno. Ci sono state poi cene di autofinanziamento, il contributo del Comune di Empoli, la partecipazione a bandi, tutte strade intraprese per risollevarsi. Il Circolo è ripartito da un anno con tante co-progettazioni interessanti. Tra queste, "Scacciapensieri", il doposcuola per bambini dai 6 ai 13 anni. L’attività riparte (ultimi posti disponibili) con il patrocinio del Comune e con la collaborazione con Lapi Gelatine Spa che ha sede proprio vicino al Circolo e che ha deciso di rinnovare il sostegno al progetto educativo, interrotto per mancanza di risorse. "Dopo il Covid - racconta la presidente Arci Empolese Valdelsa, Valentina Papale - abbiamo vissuto un momento di crisi, facendo fatica a tenere il bandone alzato. Grazie all’impegno dei volontari e dei consiglieri non abbiamo mollato. Abbiamo mantenuto gli spazi aperti, è nata la collaborazione con Lapi. Il doposcuola, oltre al supporto scolastico, serve a ricreare una comunità, riportare socialità". Dopo la sperimentazione di febbraio, il via ufficiale alle attività con una novità. Non solo compiti, ma anche lezioni di inglese e laboratori di arti e mestieri. "Coinvolgeremo i soci e volontari che potranno mettere la loro competenza a disposizione dei piccoli". E così il falegname della frazione terrà il laboratorio dei giochi in legno. Ma si spazierà dal tema ambiente alla cucina, fino al giornalismo "in un ambiente dove tutti si possano sentire a casa". "La volontà del Consiglio è riportare il Circolo a disposizione delle persone - dichiara la vicepresidente, Daria Degli Innocenti - Il doposcuola è una boccata d’ossigeno per la nostra realtà che ha perso le sue colonne portanti (il presidente storico è venuto a mancare in concomitanza con il periodo pandemico, ndr) e che poi ha chiuso. Un ulteriore passo verso la rinascita". "Con questa iniziativa rendiamo qualcosa alla comunità che ospita la nostra azienda. E’ bello poterlo fare investendo sulle nuove generazioni – commenta l’ad di Lapi Gelatine, Tommaso Lapi -. In Scacciapensieri ci abbiamo creduto fin da subito". "Un progetto dal forte interesse pubblico. I Circoli Arci hanno saputo resistere nel tempo, pur vivendo una fase non semplice. Se vogliamo far sì che le frazioni non diventino luoghi dormitorio, c’è bisogno di esempi di questo tipo dove costruire un’offerta educativa valida per uscire di casa - sottolinea il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi - Grazie a questa iniziativa, lo si fa in un luogo sano, sicuro, dove poter seminare buone relazioni". "Dopo il Consiglio dei bambini, un altro tassello che guarda alla formazione scolastica - chiude l’assessora alla scuola, Maria Grazia Pasqualetti -. Dare un aiuto a chi non ha il sostegno genitoriale per i compiti a casa è fondamentale". Il tutto con tariffa agevolata. "Scacciapensieri" sarà aperto martedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30.

Ylenia Cecchetti