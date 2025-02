Per il Gambassi trasferta insidiosa ad Ambra. Anche il Santa Maria deve affilare le unghie

Trasferta insidiosa oggi per il Gambassi, che alle 15 sarà di scena ad Ambra per la ventiduesima giornata del girone E di Prima Categoria. Pur distanziati di 11 lunghezze dai giallorossi termali, infatti, gli aretini si sono in una posizione tutto sommato tranquilla di classifica ed hanno costruito proprio sul terreno amico gran parte delle loro fortune. Davanti al proprio pubblico l’Ambra ha subito solo due sconfitte conquistando 16 punti negli altri quattro incontri (4 vittorie e altrettanti pareggi). Fuori casa gli uomini di Falco finora hanno però perso una sola volta incassando appena sette reti, record del raggruppamento insieme all’Audace Galluzzo.

Sfide interessanti, per i rispettivi obiettivi, anche quelle che attendono le cinque formazioni del circondario impegnate nel campionato di Seconda Categoria (fischio d’inizio questo pomeriggio alle 15). Partiamo dal trio empolese del girone F, dove la sfida sulla carta più dura è quella che aspetta il Santa Maria: al Biagioli arriva la matricola ‘terribile’ La Lanterna. Nonostante sia una neopromossa, infatti, la squadra di Lastra a Signa ha già messo in saccoccia 35 punti risultando attualmente in piena corsa per un posto nei play-off. La Lanterna finora in trasferta ha raccolto 14 punti, cinque in più di quelli ottenuti dai gialloblu empolesi tra le mura amiche.

Scontro diretto a metà classifica invece per il Monterappoli, che sarà di scena a Poggio alla Malva (Po) contro il Naldi. I pratesi hanno infatti un vantaggio di quattro lunghezze, ma sul proprio campo hanno già perso cinque volte tra cui quella pesante contro la penultima in classifica.

A chiudere il programma di questo raggruppamento l’impegno dell’Avane, ultimo da solo, a Firenze contro il Real Peretola, attualmente ai margini della zona play-out. Nel girone G il Ponte a Cappiano ospita al Mediceo la Volterrana, quarta forza del campionato a più sette sui calligiani che devono vincere se vogliono mantenere vive le proprie speranze di acciuffare i play-off. L’Aurora Montaione sarà invece a Calcinaia per fare visita al fanalino di coda La Fornace. Sulla carta l’avversario giusto per dimenticare la clamorosa rimonta subito una settimana fa in casa dal Ponte a Cappiano, capace di ribaltare il match da 4-1 a 4-6 negli ultimi venticinque minuti.