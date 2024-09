"Passaggio pedonale utile agli studenti"

Una mozione che invita l’amministrazione comunale ad attivarsi in tempi brevi per istituire un attraversamento pedonale presidiato davanti alla scuola Corti di Capraia, in modo tale da poter consentire (soprattutto nelle fasce orarie più frequentate) agli alunni e ai loro genitori di poter attraversare in tutta sicurezza. È l’atto annunciato dai consiglieri di Viviamo Capraia e Limite, protocollato pochi giorni fa, che dovrebbe a questo punto essere già discusso nel corso della prossima seduta del consiglio comunale. "Il gruppo consiliare Viviamo Capraia e Limite ha presentato una mozione per migliorare la sicurezza dei bambini e dei genitori presso l’uscita della scuola Corrado Corti a Capraia Fiorentina – hanno scritto i rappresentanti della formazione d’opposizione - si propone l’istituzione di un servizio di attraversamento pedonale presidiato, coinvolgendo scuole, famiglie e volontari, come avviene anche in Comuni limitrofi. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli studenti e sensibilizzare la comunità sulla prevenzione degli incidenti".

Viene in sostanza chiesto di coinvolgere soggetti terzi (anche le associazioni del territorio, magari) sulla falsariga ad esempio del progetto ’Nonno vigile’ adottato in passato da numerose realtà comunali della Toscana (e non solo). Durante la prossima seduta consiliare dovrebbe inoltre essere affrontato il tema delle perdite idriche segnalate in zona Valicarda, alla luce dell’interrogazione sull’argomento annunciata la scorsa settimana dai consiglieri di centrodestra Emanuel Di Mauro ed Manuel Razzuoli.