Passaggio della Campana al Lions Club Certaldo Boccaccio, Luciano Signorini lascia il testimone a Francesco Ulivieri

Cerimonia solenne al Castello di Uliveto a Castelfiorentino, dove si è svolto l’annuale passaggio della campana tra il presidente uscente del Lions Club Certaldo Boccaccio e colui che per i prossimi dodici mesi avrà l’incarico di portare avanti le future iniziative. Nella splendida cornice della dimora valdelsana, davanti a più di cento persone e a tutte le maggiori cariche militari e civili del club oltre ai vari sindaci dei comuni del circondario, Luciano Signorini ha passato il testimone a Francesco Ulivieri. "Ringrazio tutta la mia squadra per l’annata appena terminata - ha commentato Signorini - Non sta a me giudicare quello che abbiamo fatto o meno, ma di sicuro posso assicurare che l’impegno non è mai mancato e ce l’abbiamo davvero messa tutto per cecare di portare avanti quelle che sono i propositi del Lions, ossia cercare di fare del bene alle persone più bisognose". Lo stesso Signorini fa poi anche un piccolo bilancio di questo anno trascorso alla guida del Lions Club Certaldo Boccaccio: "Di iniziative ne è state portate avanti diverse, ma il nostro fiore all’occhiello è senza dubbio il Galà della danza, guidato da Luciano Bandini, che nell’ultima edizione ha visto la partecipazione di scuole da tutta Italia. Inoltre sono state devolute cifre considerevoli a varie realtà del territorio come l’associazione Fiori di Vetro o la Misericordia, per l’acquisto di un mezzo o ancora il locale Gruppo Trekking, che ha utilizzato la donazione per dotarsi di specifici mezzi per i disabili". Infine, i ringraziamenti finali: "Oltre a tutti i componenti della mia squadra, ringrazio il sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini, che è sempre stato presente e disponibile - conclude Signorini - e naturalmente tutti quelli che sono intervenuti a questa bella serata. E adesso non posso che fare un sentito ’in bocca al lupo’ a Francesco per un altro anno ricco di soddisfazioni".