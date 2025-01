Passaggio a livello guasto a Castellina

L’anno si è concluso con nuovi problemi per i pendolari. Disagi, nell’ultimo giorno del 2024, per diversi viaggiatori sui treni della linea Empoli-Siena. “Colpa” di un guasto ad un passaggio a livello a Castellina Scalo, che ha determinato ritardi e cancellazioni in alcuni convogli. In tempo reale, ad ogni modo, l’informazione delle Fs e della Regione, che ha consentito ai viaggiatori di potersi orientare. Tra le 8.53 e le 11.40 circa del 31 dicembre si sono avuti un treno Empoli-Siena in ritardo di 23 minuti, due parziali cancellazioni di convogli a in ritardo di 23 minuti. Poi un altro ritardo di 53 minuti, infine un altro Firenze-Siena in ritardo di 25 minuti. Verso mezzogiorno la situazione è tornata alla normalità.