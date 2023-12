Deve partorire, ma non fa in tempo ad arrivare in ospedale. E così la bimba nasce in auto

Gambassi Terme, 23 dicembre 2023 – Sembrava tutto come da copione. I dolori tipici che una donna avverte prima di partorire, la scelta di salire in auto per andare in ospedale. E del resto Simone e Francesca un figlio ce l’hanno già: loro sanno esattamente come comportarsi in situazioni di questo genere.

E così il papà, dopo aver fatto salire la moglie in auto, torna in casa per accompagnare il primogenito dai nonni. In quel momento, l’imprevisto: dal piazzale si sentono le urla di Francesca; Simone scende e vede la testolina di Ginevra che non ne può più di stare dentro la pancia della mamma. Sono le 7 di mattina e fuori ci sono 2 gradi, ma Simone mantiene i nervi saldi, tranquillizza la moglie e fa letteralmente nascere sua figlia in auto nel piazzale di casa.

Sembra un racconto di altri tempi, ma è quello che accade a Gambassi Terme a due giorni dal Natale, una storia che per primo ha voluto raccontare il sindaco Paolo Campinoti sui social. "La cosa rara – ha scritto – è che Ginevra, nata quasi per Natale, risulterà a tutti gli effetti nata a Gambassi Terme”.

La piccola, immediatamente assistita dal padre, è stata poi presa in carico insieme alla mamma dai sanitari del 118, arrivati sul posto in meno di un quarto d’ora. Francesca e Ginevra sono quindi state trasferite all’ospedale di Poggibonsi, dove si trovano ricoverate in buone condizioni di salute. “E pensare – ha commentato il padre Simone – che per il primogenito sono servite circa 17 ore di travaglio per farlo nascere”