Partito Comunista Iniziativa per il 25 Aprile

EMPOLI

A Empoli, il Partito Comunista Italiano e il partito Marxista-Leninista Italiano celebreranno assieme il 78esimo anniversario della Liberazione. "Mai come oggi – si legge in una nota – celebrare il 25 Aprile significa non solo ricordare una delle pagine più luminose della storia del nostro popolo, ma anche ispirarsi al suo spirito e ai suoi insegnamenti per combattere il fascismo che si presenta sotto nuove forme e nuovi vessilli, e che oggi, con il governo guidato da FdI, ha compiuto un grande passo avanti verso il suo sdoganamento storico, opera iniziata trent’anni fa anche dal centrosinistra, con il passaggio alla cosiddetta Seconda Repubblica e la retorica revisionista sui "ragazzi di Salò". L’iniziativa si svolgerà al termine di quella dell’Anpi e istituzionale, in Piazza XXIV Luglio, a Empoli, dopo le 11 di domani.