Partita del cuore per la Toscana, l’abbraccio agli alluvionati: “Forza, vi siamo vicini”

Empoli, 18 novembre 2023 – “Dobbiamo veramente cercare di dare tutti una mano”. È un’occasione speciale quella del ritorno in campo di Gabriel Omar Batistuta, oggi allo stadio Castellani di Empoli per la partita del cuore a favore degli alluvionati in Toscana.

Lo stadio è affollatissimo. Un grande momento di calcio ma anche di solidarietà. La Nazionale Italiana Cantanti affronta i Campioni del cuore del Movimento Shalom in un appuntamento che ha per titolo “Metti in campo il cuore per la Toscana” con la collaborazione della onlus “Empoli for charity”.

14 foto (Foto Tommaso Gasperini / Germogli)

Il ricavato di biglietti e donazioni sarà destinato alla Misericordia Toscana che che lo distribuirà a sostegno delle famiglie. Anche la onlus di Paolo Brosio "Olimpiadi del cuore" sarà in prima linea con una sua raccolta fondi.

La Nazionale Cantanti è guidata in panchina da Fabio Capello e da Sandro Giacobbe che hanno convocato 27 giocatori con il rinforzo di Gabriel Batistuta, arrivato appositamente dall’Argentina per essere vicino alla gente che ama. Con Bati i big storici Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Pago, Gemelli di Guidonia, Pierpaolo Pretelli, ai giovani Bugo, Aka 7, Luca D’Alessio (LDA), Cricca e molti altri. Il gruppo empolese Bnkr44, finalista a Sanremo Giovani schiera un componente (Duccio Caponi) con la Nazionale Cantanti e l’altro, Marco Vittiglio, con la selezione di Shalom. Questa formazione è invece diretta in panchina da Cesare Prandelli con Moreno Roggi direttore tecnico e veede in campo tra gli altri campioni indimenticati soprattutto di Empoli e Fiorentina: Totò Di Natale, Nicolas Burdisso, Manuel Pasqual, Ciccio Tavano, Francesco Flachi, Celeste Pin e Gianluca Berti.

Alla serata ha aderito il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli e l’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti che ha ufficializzato una consistente donazione a favore degli alluvionati.

L’Iban per la raccolta fondi di Shalom è il seguente: IT97V06230711 50000046512772. La partita di questa sera sarà trasmessa in differita, domani sera, in seconda serata su Italia 1.