Parte il cantiere in via delle Mimose. C’è da ripristinare una frana . Lavori previsti fino a gennaio

Da domani, lunedì 25 settembre, al via la vasta operazione di ripristino del versante ovest del colle di Montespertoli, interessato in area rurale da una frana. Parte infatti il cantiere in via delle Mimose. Per consentire l’intervento è stato stabilito il divieto di sosta nel parcheggio di via delle Mimose e in un tratto di via del Gelsomino. I lavori dovrebbero andare avanti sino ai primi di gennaio 2024. E sono di notevole rilievo per Montespertoli. In questa zona entreranno in vigore anche il limite di 30 chilometri orari e sensi unici alternati.

Intanto, prosegue anche la battaglia contro i dissesti delle strade. Via Mandorli, che collega Montespertoli con l’area dell’impianto di compostaggio di Casa Sartori, nella zona di Botinaccio, è appena stata oggetto di nuovi lavori di asfaltatura all’altezza del civico 58 in direzione del centro. Il risanamento è avvenuto in un tratto che presentava numerose lesioni del manto stradale e fa parte degli investimenti richiesti ad ‘Alia’ come misura compensativa per i lavori di realizzazione del nuovo impianto di digestione anaerobica dei rifiuti organici di Casa Sartori, attualmente in costruzione. L’accordo con il Comune prevede che l’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti provveda anche allo sfalcio dei cigli stradali, anch’esso in vista in queste settimane.

Sono contestualmente in preparazione gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali coperti da risorse del Comune di Montespertoli: in autunno, infatti, sarà realizzata la nuova asfaltatura di via Beniamino Gigli (progetto approvato), della prima area di parcheggio su via Montelupo e di via Giuseppe Di Vittorio (anche in questo caso progetto approvato), per un investimento complessivo pari a circa 200mila euro. Contestualmente saranno realizzati gli interventi di risanamento della pavimentazione di via Sonnino, nel centro storico, come già filtrato nei giorni scorsi. Sono inoltre allo studio dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune interventi analoghi nelle frazioni di San Quirico in Collina e Ortimino e nella stessa Montespertoli, oltre ad interventi mirati di manutenzione ordinaria nelle strade bianche del territorio, a cominciare da via Tresanti e via Voltiggiano.

Andrea Ciappi