Parsifal si esibisce al teatro Shalom

"Da che punto guardi il mondo tutto dipende" è il titolo dell’evento promosso dall’associazione Fiori di Vetro in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, che oggi dalle 16 animerà il Teatro Il Momento di Empoli. Dopo l’introduzione del presidente dell’associazione organizzatrice, Alessandro Artini, si terrà un intervento della docente Tiziana Bianconi, Membro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli, sul tema "Autismo e scuola, l’integrazione e le problematiche del doposcuola". A seguire un dibattito tra i partecipanti, con la possibilità di raccontare le proprie esperienze di vita vissuta. Ad accompagnare il tutto sarà la musica di Piero Shehu Kuqo (nella foto), in arte Parsifal alla voce e basso e la sua Band composta da Daniele Bianconi al basso, Emiliano Iuliano alla batteria, Simone Bigazzi alla voce e chitarra acustica, Francesco Pucci alla chitarra elettrica, Enrico Geri alla voce, Percussioni e armonica, Gianluca Bonomonte al pianoforte e alla tastiera e con Letizia Pozzolini come ospite speciale. Il concerto celebra i "dieci anni che la musica mi ha tolto le barricate", come sottolinea Piero Shehu Kuqo. Nell’occasione, un’esposizione delle opere di Leonardo Pucci.