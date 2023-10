Pardo Cellini si candida a sindaco: "I protagonisti saranno i cittadini"

Adesso è ufficiale. Dopo aver fatto sapere qualche settimana fa la propria volontà di scendere in campo per il paese dove vive, infatti, l’avvocato Pardo Cellini si candida a sindaco di Certaldo in vista delle elezioni comunali di giugno 2024. Il suo percorso, che è già cominciato da più di un mese e ha visto lo stesso avvocato incontrare cittadini e persone della società civile che andranno a formare la

squadra che lo accompagnerà nella prossima campagna elettorale, si baserà su una lista civica. Una costruzione dal basso, che permetterà con largo anticipo di costruire un programma, fatto soprattutto dai e con i cittadini. "Ho deciso, come già detto, di dare una mano al mio paese. C’è bisogno di cambiare e allo stesso tempo di crescere. Questo è il momento opportuno – afferma Cellini –. Lo faremo con una lista civica, composta di persone che interesseranno più ambiti della società civile, abbracciando competenze di svariati generi. Per far questo dobbiamo intanto radicarci sul territorio e per questo motivo stiamo preparando e allestendo tutti i contatti necessari per ascoltare e proporre le nostre idee".

"La riqualificazione del centro è chiaramente il progetto del quale si parla ormai da anni e sul quale si stanno concentrando gli sforzi e gli interessi di cittadini ed esercenti – conclude –, ma dovremo essere già in grado di guardare oltre il Pnrr una volta completati questi cantieri. Vogliamo partire dalle periferie per poi arrivare al centro e far sentire tutti i cittadini protagonisti di questo nuovo percorso".