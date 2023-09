Parco Urbano poco accessibile "Un solo posto auto per disabili E per me camminare è difficile"

Il Parco Urbano è il principale luogo di aggregazione di Montespertoli, dove vengono organizzati i maggiori eventi come può essere la Sagra della Pappardella in corso di svolgimento o la festa della birra del prossimo week-end. E proprio per questo motivo dovrebbe essere accessibile a chiunque voglia partecipare. "Dispiace invece che l’area non sia stata progettata per i disabili – lamenta Carlo Zoppi – e che sia presente un solo posto auto riservato ai portatori di handicap. Da qualche anno infatti sono costretto a camminare con la mazza e parcheggiare troppo lontano dall’ingresso del parco diventa per me molto faticoso".

"Alla Polizia Municipale mi è stato risposto che non è possibile fare niente – conclude il pensionato 78enne – ma quanto meno per gli eventi sarebbe utile poter mettere un altro paio di stalli provvisori per i disabili. Io sono di Montelupo, ma ho lavorato dieci anni a Montespertoli e appena c’è l’occasione mi piace tornare in paese, ma se devo affrontare queste difficoltà da qui in avanti dovrò purtroppo rinunciarci". Alla segnalazione del residente della città della ceramica replica il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini. "Intanto ci tengo a precisare che i posti per disabili sono due, entrambi situati nel parcheggio delle scuole di via Aldo Moro, uno proprio in prossimità dell’ingresso del parco, l’altro una ventina di metri più lontano. Però, per tutte le persone con scarsa mobilità c’è soprattutto la possibilità di sfruttare una stradina sterrata che porta ad un ingresso secondario dietro al parco, che proprio per facilitare chi ha più difficoltà a camminare gli organizzatori degli eventi lasciano sempre aperto".

Simone Cioni