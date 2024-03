Parco Corsini "motore" della città. Cultura, eventi e socialità per tutti

L’Alzheimer Café. Perché Parco Corsini è un luogo bello e sicuro, dove le persone con demenza, i loro familiari e i carer professionali si possono incontrare in modo informale e trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente e centrata sull’ascolto. E poi ancora green therapy, in collaborazione con Shalom, musicoterapia con i ragazzi di Ventignano, attività espressive per i disabili, percorsi guidati fra arte e storia per gli anziani che hanno difficoltà a camminare. Tutto questo in arrivo a Parco Corsini, cuore e centro della città. Un progetto decollato, pronto ad un programma di attività da prossimo 21 marzo e prospettive di crescita

I motori? Un gruppo di imprese e associazioni, un nuovo sito internet e tante idee per valorizzare e promuovere una delle aree più caratteristiche e centrali di Fucecchio. E’ stato presentato ieri, nella sede dell’associazione Fucecchio Turismo, il progetto di coordinamento e gestione del parco Corsini realizzato grazie ai fondi Pnrr che il Comune ha saputo intercettare. Un progetto che nel biennio 2023-2024 prevede una serie di attività che vedranno nel parco il vero e proprio cuore pulsante di Fucecchio.

A idearlo e realizzarlo, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il Museo Civico e Diocesano, un gruppo di imprese e associazioni composto da cooperativa Colori, capofila del raggruppamento, Fucecchio Turismo, Associazione Iter Mentis, cooperativa Pegaso, Lavapiùbianco Strategic Design e Fluida Design. La sinergia tra queste realtà, ognuna delle quali ha messo in campo le proprie professionalità e peculiarità, ha permesso di dare vita ad un percorso di riqualificazione del parco dal punto di vista della fruibilità da parte dei turisti e della comunità. Il primo step è stata la creazione di un sito internet che rappresenterà il punto di riferimento nel quale saranno raccolti gli eventi e le iniziative in programma fino al 31 dicembre 2024.

"Con questo progetto l’amministrazione comunale si pone l’obiettivo di migliorare la fruibilità del parco e il coordinamento delle attività che vi saranno realizzate in quanto centro culturale di Fucecchio – spiega l’assessore Daniele Cei –. Un grande plauso e un ringraziamento alle associazioni che hanno creduto in questo percorso, che segna l’inizio di un viaggio importante". "Un progetto nato dall’interazione tra più soggetti – prosegue Stefano Mezzetti, presidente della cooperativa Colori –, elemento che rappresenta un valore aggiunto. Alla presentazione del progetto sono intervenuti, fra gli altri, il direttore del museo di Fucecchio Andrea Vanni Desideri, il coordinatore del progetto sociale Riccardo Menichetti con Cristina Cartura, anche vice presidente di Fucecchio Turismo, il consigliere di Fucecchio Turismo Lorenzo Calucci, il presidente dell’associazione Iter Mentis Giovanni Malvolti, l’art director dell’agenzia Lavapiùbianco Claudio Buglioni e la direttrice della biblioteca comunale Lisa Sciagrà.

