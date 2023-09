A Limite sull’Arno torna il Palio con la Montata: è tra le rievocazioni storiche della Toscana

Limite sull’Arno, 7 settembre 2023 – La difficoltà è estrema, perché alla fatica della sfida di velocità tra le imbarcazioni a remi si somma la difficoltà nel doversi arrampicare su una corda sospesa sull’Arno. A bordo delle barche, dette gozzi, ci saranno otto rematori più il timoniere e il montatore. Quest'ultimo dovrà salire su un canapo a picco sul fiume e staccare la bandierina che si trova sulla sua cima. E’ il tradizionale Palio con la Montata di Limite sull’Arno, in programma il prossimo 11 settembre e da quest’anno inserito all’interno del registro delle rievocazioni storiche della Toscana.

I rioni in cui è diviso il territorio di Limite sull'Arno, contraddistinti ognuno dai propri colori (giallo per Di Sopra, rosso per Di Sotto, verde per La Punta e celeste per Castellina) anche quest'anno si sfideranno quindi in una competizione che si svolge sul fiume Arno con caratteristiche imbarcazioni locali, dette ''gozzi'' ed ispirate ai gozzi marinari ottocenteschi a banco fisso. La sera di lunedì 11 settembre sui lungarni Trento e Trieste e dei Cantieri, gli equipaggi dei quattro Rioni daranno vita ad una gara emozionante nella quale vincerà chi riuscirà a staccare per primo la bandierina.

Le imbarcazioni svolgeranno un doppio giro di boa - il primo con avvio in direzione Empoli, l'altro in direzione Montelupo Fiorentino - prima di tornare ai canapi e far salire il montatore. Al termine della gara si svolgeranno le premiazioni, in piazza Fucini. Il ''Palio con la Montata'' è organizzato dalla Società Canottieri Limite, la società di canottaggio più antica d'Italia fondata nel 1861, promosso dall'amministrazione comunale e dalla ProLoco e gode del patrocinio della Regione Toscana.